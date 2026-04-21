Tvitec acristala el rascacielos más joven y moderno de Boston

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La empresa Tvitec | Cricursa se consolida como referente en los proyectos de acristalamiento de altas prestaciones en Estados Unidos y Canadá. Lo ha vuelto a hacer en la nueva torre que se alza sobre Boston South Station, que ha sido sometida a un importante proyecto de renovación que ya incluye el vidrio de la empresa de matriz berciana. Concretamente, más de 36.000 metros de vidrio cubren ya el moderno rascacielos de algo más de 200 metros.

En el cambio de imagen de este emblemático edificio, se han empleado dobles acristalamientos con capas de control solar, vidrio bird-friendly y multilaminados de seguridad. Todo para transformar la icónica estación de Boston en su rascacielos más joven y moderno, erigido sobre la fachada de ladrillo de la terminal de trenes y autobuses por la que pasan miles de viajeros.