Ponferrada abre gratis mañana todos sus espacios culturales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada conmemora mañana jueves 23 de abril el Día de Castilla y León y el Día del Libro con una programación especial que se extenderá durante todo el fin de semana, combinando patrimonio, literatura y actividades para todos los públicos.

Durante la jornada del jueves, la entrada será gratuita a todos los espacios culturales municipales, entre ellos el Castillo de los Templarios y los Museos Municipales: el Museo del Bierzo, el Museo del Ferrocarril y el Museo de la Radio. Estos espacios ofrecen un recorrido complementario por la historia y la identidad de la ciudad, desde la evolución histórica de El Bierzo hasta su pasado industrial y el papel de la comunicación en la vida cotidiana.

El programa presta además una atención especial al libro y al patrimonio bibliográfico, con protagonismo para Templum Libri y la Biblioteca Templaria, dos espacios únicos que invitan a descubrir el valor histórico y artístico de los libros.

En este contexto, el sábado 25 de abril a las 11:30 horas tendrá lugar una visita comentada gratuita a la exposición “La Pasión y la Pascua en Templum Libri”, guiada por el bibliófilo Antonio Ovalle, que permitirá profundizar en esta muestra desde una perspectiva especializada.

El Castillo de los Templarios concentrará buena parte de las actividades. Entre ellas destacan las visitas teatralizadas “Un castillo por descubrir”, interpretadas por la compañía Teatro Conde Gatón, que se desarrollarán el jueves 23 y el sábado 25, con pases a las 12:00 y a las 16:30 horas. El precio de esta actividad será de 3 euros por persona.

Además, el sábado 25 y el domingo 26 de abril, el castillo acogerá talleres de recreación medieval del siglo XII a cargo del grupo Caballeros de Úlver, que se desarrollarán en el horario habitual de apertura del recinto, ofreciendo a los visitantes una experiencia didáctica y participativa sobre la vida en la época medieval.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Ponferrada propone un plan cultural completo que trasciende el propio 23 de abril y convierte el fin de semana en una oportunidad para redescubrir la ciudad a través de su historia, sus libros y sus espacios más emblemáticos.