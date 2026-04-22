Igüeña amplía en una finca de una hectárea la investigación al uso de plantas medicinales

Trabajadores en la planta experimental de Quintana de Fuseros (en el municipio de Igüeña.DL

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) ha iniciado una nueva línea de trabajo para impulsar la investigación en el uso de plantas con fines medicinales y cosméticos, en colaboración con el Ayuntamiento de Igüeña, que ha facilitado la cesión de una parcela ubicada en la localidad de Quintana de Fuseros.

Se trata de un terreno de aproximadamente 9.000 metros cuadrados. Inicialmente, y a lo largo de 2026, se trabajará en una superficie de unos 800 metros cuadrados y el objetivo de la colaboración principal es impulsar el estudio y desarrollo del cultivo de plantas para uso medicinal y cosmético, además de fomentar el aprovechamiento sostenible del territorio.

Gracias a este acuerdo la Ciuden podrá avanzar en la investigación de diferentes técnicas de siembra, cuidados y mantenimiento con el fin de analizar el comportamiento de estas especies ante distintos factores ambientales y mejorar su producción.

La iniciativa abre nuevas oportunidades de desarrollo económico vinculadas al sector agrícola especializado. Recientemente se ha llevado a cabo la primera fase de plantación en la parcela de Quintana de Fuseros con la incorporación de diversas especies de interés como la equinácea de hoja estrecha (Echinacea angustifolia), la salvia (Salvia officinalis), santolina (Santolina chamaecyparissus), caléndula (Caléndula officinalis) y hamamelis (Hamamelis virginiana).

Estas primeras actuaciones permitirán obtener datos relevantes sobre su adaptación y rendimiento para sentar las bases para futuras fases del proyecto, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Ciuden.

Estas plantas, usadas desde hace siglos con fines medicinales y cosméticos, destacan por sus múltiples beneficios para la salud y el cuidado personal, así como por su accesibilidad y su arraigo en la tradición. En la actualidad su importancia está en crecimiento gracias a la investigación científica, que permite descubrir nuevas aplicaciones.

UN NICHO DE EMPLEO

Además, su cultivo contribuye a la sostenibilidad y la biodiversidad, al tiempo que genera un nicho de empleo en sectores como la industria farmacéutica y cosmética, donde la demanda de materias primas naturales es cada vez mayor.

El Área de Formación y Producción de Planta de la Fundación Ciudad de la Energía cuenta también con otra parcela experimental para el cultivo de este tipo de plantas en sus instalaciones de Ciuden Vivero en Pobladura de las Regueras, donde también se ha comenzado la experimentación con el cultivo de árboles frutales.