La planta de reciclaje de baterías de litio en Cubillos del Sil recibe 6,3 M€

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El proyecto de reciclaje de baterías de litio promovido por Urbaser en Cubillos del Sil ha sido reconocido como el mejor de su categoría en la primera convocatoria del programa RENOCICLA, lo que se traduce en una ayuda de 6,3 millones procedentes de fondos europeos. La iniciativa, impulsada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha obtenido la mayor puntuación entre todas las propuestas presentadas, según comunica el IDAE en nota de prensa. La actuación se centra en la construcción de una planta en Cubillos del Sil, donde ya avanzan las obras desde comienzos de este año. Esta infraestructura está llamada a convertirse en un referente en el reciclaje de baterías de litio en la Península Ibérica, en un contexto de creciente demanda vinculada al desarrollo del vehículo eléctrico. El complejo contará con una capacidad de tratamiento superior a 20.000 toneladas anuales una vez completadas todas sus fases, y está previsto que inicie su actividad en 2027. Su puesta en marcha permitirá gestionar baterías procedentes de distintos ámbitos, desde dispositivos electrónicos hasta aplicaciones industriales. La empresa subraya el carácter innovador del proyecto, centrado en maximizar la recuperación de materiales y fomentar su reutilización, en línea con los principios de la economía circular. Asimismo, destaca que la inversión contribuirá a dinamizar la economía local y generar empleo especializado en la comarca del Bierzo. Mientras se completa la planta, Urbaser ya opera en este ámbito a través de su red logística y de tratamiento, lo que le permite ofrecer servicios de recogida, almacenamiento y gestión de baterías a nivel ibérico.

La iniciativa industrial lleva ya años en gestacióin, poco después de todo el plan de cierre de las minas de carbón.