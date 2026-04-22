El servicio de Urología del Hospital El Bierzo refuerza su posicionamiento nacional en cáncer renal

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Servicio de Urología del Hospital El Bierzo avanza en su posicionamiento como un referente en el manejo del cáncer renal a nivel nacional. En esta línea, el especialista Álvaro Pineda ha participado como moderador en la última Reunión Nacional del Grupo de Urología Oncológica de la Asociación Española de Urología (AEU), celebrada en Vigo la pasada semana.

Pineda moderó la sesión científica titulada «Aportaciones científicas en cáncer renal y otros tumores menos prevalentes», una mesa de alto nivel en la que se presentaron y discutieron avances recientes en el abordaje del cáncer renal, incluyendo nuevas estrategias terapéuticas y resultados de investigación clínica.

«La invitación a roles de responsabilidad científica, como la moderación de sesiones, pone de manifiesto la relevancia y el prestigio alcanzado por el servicio en el ámbito de la uro-oncología. Asimismo, este reconocimiento contribuye a posicionar y mantener al Hospital El Bierzo como un centro de referencia nacional en el manejo del cáncer renal, avalando la calidad asistencial, la implicación en la investigación y la actualización constante en tratamientos innovadores», han asegurado fuentes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi).

Por su parte, desde el propio servicio de Urología se ha destacado la importancia de seguir participando activamente en encuentros científicos de este nivel, que «permiten compartir conocimiento, impulsar la mejora continua y ofrecer a los pacientes las mejores opciones terapéuticas disponibles».