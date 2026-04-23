Desmantelado un laboratorio clandestino de cultivo y procesado de marihuana en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y han desmantelado un cultivo indoor de marihuana dentro de una nave industrial con vivienda y anejos, según la información oficial. Además, se investiga también la implicación del detenido en un delito de defraudación de fluido eléctrico y otro de tenencia ilícita de armas.

La investigación que ha terminado con la localización de la nave de cultivo de marihuana ha sido desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, que inició las pesquisas hace varios meses tras recibir informaciones procedentes de distintas fuentes que apuntaban la posible existencia de una plantación interior de marihuana en una nave donde residía el ahora detenido, quien además estaba relacionado con personas previamente detenidas por hechos similares.

En el desarrollo de la operación, se solicitó información a las compañías suministradoras de energía eléctrica y se detectó un consumo anómalo. Los agentes comprobaron el puenteo del contador y una intensidad de 33 amperios, cifras incompatibles con la escasa actividad aparente de la nave, y eso reforzó las sospechas de una acometida ilegal. Así mismo, se realizaron labores de vigilancia, análisis de envíos de paquetería, control técnico del suministro eléctrico con la colaboración de la empresa suministradora y comprobaciones económicas que revelaron ingresos no justificados y un elevado nivel de vida sin respaldo en ingresos legales conocidos.

Instalaciones de la nave para el cultivo y procesado de marihuana.DL

Con toda esta información de base, la Policía Nacional solicitó autorización judicial para registrar la nave industrial y sus anejos y en el interior encontró un laboratorio clandestino de cultivo y procesado de marihuana. Los agentes intervinieron numerosas plantas en distintos estados de crecimiento, algunas ya cortadas y en proceso de secado; dos centrifugadoras de polen, ventiladores, lámparas LED, calefactores eléctricos, semilleros, fertilizantes, termostatos, una sulfatadora, además de tabletas de hachís y diversos recipientes con sustancia vegetal estupefaciente. También, un rifle calibre 22 y 95 cartuchos de la misma munición.

El operativo policial culminó con la detención del investigado, al que se le imputan delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas y que ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.