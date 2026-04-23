Una carbonera tradicional en el Soto de Villar de los Barrios

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación Bierzo Vivo y el carbonero Abel Arias Ferrero, con apoyo de ADR Bierzo Cabrera, han puesto en marcha una carbonera vegetal tradicional en el Soto de Villar de los Barrios (Ponferrada), que fue Bosque del Año 2024. Un proyecto piloto, subvencionado por la Dirección General de la Agenda 2030, que contempla la ejecución de actuaciones selvícolas orientadas a la prevención de incendios forestales, con el objetivo de crear un área cortafuegos en el flanco sur del soto. De forma complementaria, se persigue valorizar el material leñoso enfermo extraído mediante la construcción de una carbonera vegetal tradicional, así como monitorizar su grado de aprovechamiento.

El proceso de encendido comenzó a primera hora del miércoles, dando inicio a una pirólisis controlada —un proceso de descomposición química de la materia en ausencia de oxígeno— que se prolongará durante aproximadamente diez días, hasta la posterior extracción del carbón vegetal. Bierzo Vivo califica este como un "acontecimiento excepcional en la comarca" e invita a presenciar la evolución del proyecto. "Durante todo el periodo de quema, las personas visitantes podrán conocer de primera mano el funcionamiento de una carbonera tradicional y comprender el significado del humo que emite. Más allá de rendir homenaje a un oficio ancestral, esta iniciativa constituye una demostración práctica e innovadora de gestión forestal sostenible y de economía circular", asegura a asociación.

El proyecto también pone en valor la transformación de residuos forestales, como madera seca o afectada por chancro, en recursos útiles, como el carbón vegetal destinado a la producción de biochar que puede emplearse como abono orgánico, mejorando las propiedades del suelo y fomentando nuevas oportunidades dentro de la bioeconomía local, tanto para usos agrícolas como energéticos y gastronómicos.

Desde la organización se recomienda a las personas interesadas acceder al lugar desde la calle Pico, debido a las dificultades de acceso por la zona de Burgo Nuevo a causa del barro acumulado tras las recientes lluvias. Una vez en el entorno, se podrá recorrer la “Senda del Bosque”, que conduce directamente hasta la instalación. El propio carbonero, Abel Arias, será el encargado de recibir a las visitas y explicar los detalles del proyecto sobre el terreno.