Denuncian la retirada sistemática de un nido de cigüeña en Sésamo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación Protectora de Animales Sacrificio Cero León ha interpuesto una denuncia formal ante el Seprona de la Guardia Civil y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la desaparición sistemática de un nido de cigüeña blanca en Sésamo (Vega de Espinareda). "Esta intervención se ha realizado de forma irregular, vulnerando la normativa vigente que protege a esta especie", asegura la asociación, que recuerda que la cigüeña blanca está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que prohíbe expresamente la destrucción de sus nidos, especialmente durante la época de nidificación y cría actual.

Sacrificio Cero León incide en que que cualquier actuación que afecte a los nidos de cigüeña debe contar con una autorización administrativa excepcional de los organismos de Medio Ambiente, la cual "solo se concede fuera de la época de reproducción y bajo estrictas medidas de seguridad y compensación". "No se puede intervenir de manera unilateral sobre el hábitat de una especie protegida y mucho menos en pleno ciclo reproductivo, cuando las aves son más vulnerables", señala.

Ante la problemática que pueden causar los nidos en ciertas infraestructuras, la representante de la organización, Natividad Franco, propone "soluciones técnicas para garantizar la seguridad sin perjudicar a la fauna" y aconseja que, en aquellos casos donde la retirada sea estrictamente necesaria por motivos de seguridad estructural, se proceda siempre a la instalación de un poste de nidificación alternativo en las inmediaciones.

"Las cigüeñas son animales de costumbres fijas que regresan año tras año al mismo punto de cría. Si eliminamos el nido sin ofrecer una alternativa cercana, solo estamos desplazando el conflicto o forzando a la pareja a abandonar su ciclo vital", explicó Franco, haciendo también un llamamiento al Ayuntamiento de Vega de Espinareda y a las juntas vecinales para que "velen por el cumplimiento de las leyes ambientales y fomenten una convivencia armoniosa con la biodiversidad local".