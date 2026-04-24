Diario de León

Fito & Fitipaldis aúllan en Ponferrada

Llenó el Auditorio Municipal de un ejército de fieles que llevaban años esperando para volver a verle en directo y volvió con 'El monte los aullidos'

Fito Cabrales sobre el escenario del Auditorio Municipal.

Fito Cabrales sobre el escenario del Auditorio Municipal.ANA F. BARREDO

María Carro
Publicado por
María CarroRedactora de la Edición Bierzo
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

El de Fito & Fitipaldis iba a ser uno de los grandes eventos musicales del año en Ponferrada y lo ha sido aún con varios meses por delante para que termine 2026. Más de quince años después de aquella última vez en el Auditorio Municipal de Ponferrada, el de Bilbao y sus secuaces volvieron a llenar las gradas del recinto con un absoluto y rotundo completo. Como acostumbra. La suya es una de las bandas que cala en el Bierzo, como lo fueron Platero y Tú y Extrechinato y Tú. Aquí tiene Fito un ejército de fieles que llevaban años esperando su regreso.

Ha vuelto con 'El monte de los aullidos', su último disco, y dentro de una gira cargada de fechas, 'Aullidos Tour'. Toda una declaración de intenciones. Guitarra, boina, gafas oscuras y rock. Del bueno. Adolfo (Fito) Cabrales y su banda volvieron al redil con la mejor música de siempre. 

Las imágenes del concierto de Fito & Fitipaldis.

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