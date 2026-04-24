Fito & Fitipaldis aúllan en Ponferrada

Fito Cabrales sobre el escenario del Auditorio Municipal.ANA F. BARREDO

El de Fito & Fitipaldis iba a ser uno de los grandes eventos musicales del año en Ponferrada y lo ha sido aún con varios meses por delante para que termine 2026. Más de quince años después de aquella última vez en el Auditorio Municipal de Ponferrada, el de Bilbao y sus secuaces volvieron a llenar las gradas del recinto con un absoluto y rotundo completo. Como acostumbra. La suya es una de las bandas que cala en el Bierzo, como lo fueron Platero y Tú y Extrechinato y Tú. Aquí tiene Fito un ejército de fieles que llevaban años esperando su regreso.

Ha vuelto con 'El monte de los aullidos', su último disco, y dentro de una gira cargada de fechas, 'Aullidos Tour'. Toda una declaración de intenciones. Guitarra, boina, gafas oscuras y rock. Del bueno. Adolfo (Fito) Cabrales y su banda volvieron al redil con la mejor música de siempre.