La Junta equipa el Espacio CyL Digital de Ponferrada para ofrecer formación tecnológica en el segundo semestre del año

El alcalde, Marco Morala, y el consejero, José Luis Sanz, en la firma del convenio de colaboración en diciembre del pasado año. L. DE LA MATAl. de la mata

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León avanza en el equipamiento tecnológico del nuevo Espacio CyL Digital de Ponferrada, que estará ubicado en el Centro Integrado del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento en el Territorio (C2IET), para empezar a ofrecer formación tecnológica durante el segundo semestre del año. Un espacio «moderno, accesible y plenamente preparado para formar a ciudadanos, autónomos y empresas en competencias digitales, facilitando el hecho de que vivir en el Bierzo no suponga quedarse atrás en el acceso a la tecnología», recuerdan fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. La inversión para ello es de 72.000 euros.

El nuevo Espacio CyL Digital contará con equipamiento informático de última generación, diseñado específicamente para la formación. En concreto, 36 ordenadores portátiles para alumnos, dos equipos para formadores con estaciones de trabajo avanzadas, cuatro equipos de navegación tipo All-in-One, pantallas táctiles de gran formato para formación interactiva y sistemas de videoconferencia para formación híbrida y en remoto. «Todo ello permitirá desarrollar cursos prácticos, talleres especializados y sesiones en directo, combinando formación presencial y online para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Además, el centro ofrecerá acceso libre a Internet, asesoramiento personalizado y apoyo a quienes necesiten mejorar sus competencias digitales básicas o avanzadas», destacan las mismas fuentes.

El equipamiento incorpora sistemas modernos, seguros y eficientes, con conectividad avanzada, software actualizado y herramientas adaptadas a la realidad digital actual, incluyendo el uso de certificados electrónicos o la realización de trámites administrativos online.

Con este nuevo espacio, la Administración autonómica pretende «reforzar su apuesta por acercar la tecnología al medio rural y a las ciudades intermedias, generando oportunidades y contribuyendo a fijar población». El Espacio CyL Digital de Ponferrada formará parte de la red autonómica de centros de competencias digitales y contará con un sistema de mantenimiento y soporte técnico permanente, «garantizando el correcto funcionamiento de los equipos y una experiencia óptima para los usuarios. Asimismo, permitirá una gestión eficiente de los recursos y una atención ágil ante incidencias, asegurando la continuidad del servicio formativo», aseguran desde la Junta de Castilla y León.

La integración de este espacio de formación en competencias digitales en el Centro Integrado de Innovación se formalizó a finales de 2025 con la firma de un convenio de colaboración entre el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz. Se enmarca en el proyecto europeo ‘Iberus–Smart Comunidad Digital Transfronteriza’, dentro del programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.