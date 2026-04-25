Ponferrada se hermana con Galicia en una feria gastronómica y de artesanía

Uno de los puestos de la Feria de Gastronomía y Artesanía Gallega.ANA F. BARREDO

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada celebra, este fin de semana en el parque comercia La Herrería, la Feria de Gastronomía y Artesanía Gallega, un evento organizado por la Concejalía de Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento que ahonda en el hermanamiento histórico de la capital berciana con la comunidad autónoma vecina.

El programa de la feria, que reúne varios puestos de alimentación, textil y complementos, pan y repostería artesanos y licores, entre otros; incluye también música en directo y una serie de actividades complementarias. No faltan el pulpo y el marisco.