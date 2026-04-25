El Bierzo reivindica sus letras y la efervescencia de la literatura local

Villafranca del Bierzo —cuna de Enrique Gil y Carrasco, Martín Sarmiento, Antonio Pereira, Juan Carlos Mestre o Ramón Carnicer— ha sido la sede de la primera Gala de la Literatura Berciana, nacida para poner en valor las letras que emanan de una tierra de tradición literaria, en la que el presente es igual de efervescente y el futuro, prometedor. En eso coincidieron, este sábado, todas las autoridades presentes en un evento en el que sobresalieron dos nombres, el del poeta Emilio Vega, que recogió el Premio a la Trayectoria Literaria Enrique Gil y Carrasco 2025; y el de la escritora Nidia Beltramo, que fue galardonada con el Premio al Mejor Libro por Una familia ejemplar. La gala se desenvolvió, entre palabras y música, en el Teatro Villafranquino.

«El Bierzo es un territorio de literatura, por eso esta iniciativa es magnífica y, desde la Junta de Castilla y León, felicito a todos aquellos que la han puesto en marcha», dijo la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, que domina el ritmo de las palabras como casi ningún cargo con responsabilidad política. El Ayuntamiento de Villafranca, el Consejo Comarcal del Bierzo, el Club Petronio y la Unión Nacional de Escritores están detrás de una acción que —subrayó Manuel Ángel Morales— reivindica la escritura local.

«Queremos hacerle ver al lector que la buena literatura se puede encontrar en las grandes editoriales, en editoriales más pequeñas, en Madrid, pero también en otras capitales de provincia. Este país es un valor en literatura y el Bierzo destaca más. Aquí hay una efervescencia de creación literaria en todos los géneros (poesía, teatro, novela, cuento, microrrelato) y veo un gran pasado, pero sobre todo un gran futuro a la literatura de la comarca», aseguró Morales.

También el presidente de Consejo Comarcal, Olegario Ramón, destacó el auge literario del Bierzo y confía en la gala se consolide en el tiempo y sea itinerante. Como en el futuro de evento tiene grandes esperanzas el escritor Ruy Vega, que es uno de los impulsores y subrayó la calidad de la obra premiada, Una familia ejemplar: «Es una novela muy bien escrita desde el punto de vista literario. Es un ejemplo de cómo escribir, pero además nos cuenta el entorno de una familia en un momento concreto, que es la Argentina de los años 70 y 80, con todo ese polvorín político. Un punto de vista histórico muy potente y un punto de vista literario muy interesante».

«Hablar de la literatura en el Bierzo siempre es necesario, porque es una geografía literaria en varios entornos. Por una parte, porque es muy inspirador en materia de literatura y por eso está presente en muchas obras. Después, porque hay una concentración prodigiosa de literatos y también porque contamos con editoriales, pequeñas pero efervescentes y con instituciones que se dedican a la publicación de temas específicos del Bierzo y con 15 librerías abiertas y 20 bibliotecas dentro del sistema de Castilla y León». De todo ello y de los lectores se acordó Mar Sancho.

Muy «feliz» se mostró el alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira, por «haber retomado la actividad cultural y, sobre todo, por iniciar un proyecto tan importante como este».