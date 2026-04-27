El Consejo Comarcal del Bierzo impulsa la homologación académica de 400 inmigrantes como llave para su integración

Zineb Bouziane llevaba 20 años soñando con vivir en Europa y en 2022 decidió cumplir su sueño y se instaló en Ponferrada. No conocía a nadie ni dominaba el idioma, así que Cáritas fue su puerta de entrada, el lugar de acogida en el que empezó a estudiar castellano y donde le indicaron qué camino seguir para poder homologar su formación académica. El Consejo Comarcal del Bierzo era el destino. El programa de ayuda para la homologación de títulos que la institución comarcal ofrece le permitió empezar a construir un futuro que, casi cuatro años después, está ligado a la Marca de Garantía de la Miel del Bierzo, de la que hoy es directora técnica. Como ella, cerca de 400 personas inmigrantes han podido convalidar su formación académica desde el año 2021 gracias al apoyo del servicio específico que ofrece la Agencia de Colocación y Empleo del Consejo. Fueron 86 durante 2025 y, en lo que va de año, ya ha habido 41 homologaciones.

Bouziane nació en Tánger (Marruecos) hace 43 años y en su país estudió Derecho. Carrera que completó con un máster y un título de técnico bancario. De hecho, fue en un banco donde trabajaba antes de emprender el viaje que había empezado a construir en su cabeza siendo poco más que una niña. Aquel paso le obligó a empezar de cero y lo hizo convalidando el Bachillerato para poder acceder al Centro de Estudios Mercurio de Ponferrada y continuar con su formación en España. Aquí realizó el Grado Superior de Administración y Finanzas y comenzó a trabajar en la misma empresa donde había hecho las prácticas. Todo empezaba a rodar.

«En el Consejo Comarcal, me han ayudado mucho durante todo el proceso de homologación, explicándome los pasos, la documentación necesaria y acompañándome en un camino que puede ser complicado, especialmente para mí en aquel período, ya que no conocía a nadie y tampoco dominaba el idioma. Este servicio facilita mucho las cosas a las personas que venimos de fuera, especialmente a quienes tenemos ganas de integrarnos, estudiar, trabajar y seguir adelante construyendo nuestro futuro», asegura Zineb Bouziane. El personal de la Agencia de Colocación y Empleo comarcal «confió en mis capacidades» y jugó un papel fundamental en un momento en el que reconoce que «estaba un poco perdida y atravesando un momento complicado» y planteándose incluso desvincular sus pasos de aquello que había aprendido en su país y de lo que tenía experiencia.

"El apoyo del Consejo Comarcal facilita mucho las cosas a quienes venimos de fuera con ganas de integrarnos, estudiar, trabajar y seguir construyendo nuestro futuro" Zineb Bouziane. Directora técnica de la Marca de Garantía de la Miel del Bierzo.



También Mercurio fue un eje principal en su proceso de adaptación. «Me apoyó en mi formación y me ofreció la oportunidad de seguir avanzando académicamente en un entorno cercano y motivador», afirma. Lo mismo que la empresa que le ofreció su primer contrato. «Desde el primer momento me hicieron sentir integrada, sin ninguna diferencia por ser extranjera, y me trataron como a una profesional más del equipo, lo que me ayudó mucho tanto a nivel personal como profesional», dice. Acababa de empezar una nueva etapa «llena de retos, aprendizaje y nuevas oportunidades» en la que ese respaldo social, institucional, académico y laboral ha sido determinante, ya que «me ha permitido avanzar en mi formación, acceder a un trabajo cualificado y sentirme más integrada. También me ha dado seguridad y confianza en mi futuro». Es plenamente consciente de que no todos los inmigrantes tienen las mismas oportunidades.

Ahora, Zineb Bouziane es la directora técnica de la Marca de Garantía Miel del Bierzo; pero eso no frena sus planes de seguir ampliando su formación, siempre mirando al Derecho. «Tengo la intención de seguir estudiando, homologar mi carrera de Derecho y cursar un Grado en Derecho en España» y para esto también buscará el apoyo del Consejo Comarcal, con quien Zineb sigue en contacto para «continuar con la homologación o, al menos, obtener una equivalencia de mi carrera que me permita finalizar los estudios en una universidad española».

"Me han ayudado mucho en todo el proceso, explicándome los pasos, la documentación necesaria y acompañándome en un camino complicado" Zineb Bouziane. Directora técnica de la Marca de Garantía de la Miel del Bierzo

Para esta joven marroquí, la red de apoyo que encontró en Ponferrada ha sido fundamental. Por eso, defiende el valor de los servicios que ofrecen instituciones como la berciana para la población inmigrante. «Muchas personas llegamos con formación y experiencia, pero sin saber cómo validarlas en España. Este apoyo facilita la integración y abre muchas puertas», afirma.