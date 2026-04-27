La Miño-Sil restituirá el paso sobre un arroyo entre Narayola y Cacabelos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil ejecutará una obra de paso sobre el Arroyo de Magaz, en Magaz de Abajo Camponaraya), presupuestada en algo más de 60.000 euros, de los que el organismo de cuenca asumirá el 90% y el Ayuntamiento, el 10% restante. Una vez ejecutada, se entregará a la Junta Vecinal de Magaz de Abajo para su gestión, mantenimiento y conservación.

El presidente de la Miño-Sil, José Antonio Quiroga; el alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán; el pedáneo de Magaz de Abajo, Jonathan López, ha firmado, este lunes, el convenio de colaboración que posibilitará la construcción de la nueva obra de paso sobre el citado arroyo, que conectará el camino entre Narayola y Cacabelos. Con ello se dará solución a la situación de intransitabilidad actual, ya que la losa que permitía sortear el arroyo colapsó hace algún tiempo y se encuentra caída sobre el cauce, por lo que no pueden atravesarlo ni vehículos ni personas y «supone un obstáculo para la óptima comunicación de la zona», reconocen fuentes de la Confederación Hidrográfica.

La restitución del puente se realizará mediante la colocación de una losa de hormigón armado similar a la existente, apoyada sobre estribos también de la misma tipología. La estructura se dotará de su correspondiente murete y barandilla y los estribos serán protegidos mediante aletas construidas a base de escollera hormigonada. CHMS y el Ayuntamiento costean los trabajos y la Junta Vecinal pone a disposición los terrenos necesarios para la ejecución y será la entidad que se encargará de su mantenimiento una vez concluidas las obras.

«Desde la Confederación Hidrográfica Miñ-Sil queremos destacar nuestro firme compromiso de colaboración con los ayuntamientos y pedanías en proyectos que, respetando el medio ambiente y los entornos fluviales, mejoren la calidad de vida de la ciudadanía», aseguró el presidente José Antonio Quiroga.