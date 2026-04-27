Ponferrada inicia la reparación de las fachadas del Centro de Día de Flores del Sil

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Cortina, ha informado del inicio de las obras de reparación de la fachada del Centro de Día de Flores del Sil. Se trata de «consolidar primeramente la fachada sur con un trabajo de perfilería metálica que eliminará cualquier riesgo, ante la situación de deterioro de un edificio que es víctima de años de falta de mantenimiento», aseguró.

Una vez acometida esta actuación, se abordarán el resto de fachadas del edificio, de tal modo que se garantice la seguridad de usuarios y trabajadores de una instalación para la que este equipo de gobierno ha recuperado la actividad y el mantenimiento, cumpliendo así con nuestro compromiso», apuntó el edil.

Las obras, adjudicadas a Etis Roc SL, se han presupuestado en 40.719 euros y han sido precedidas de diferentes catas que han verificado que la totalidad de las fachadas del edificio requieren de consolidación.