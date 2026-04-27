Ponferrada instala pictogramas en el transporte urbano para usuarios con autismo

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El Servicio Municipal de Transportes (SMT) de Ponferrada avanza en el proyecto ‘MovilizaTEA’ que desarrolla, en colaboración con la Federación de Autismo de Castilla y León, para garantizar la movilidad accesible en el transporte colectivo para personas con trastorno del espectro autista (TEA). Una iniciativa financiada por la Fundación EDP que ya es visible a pie de calle para la ciudadanía, ya se han instalado pictogramas en los autobuses urbanos, las marquesinas y en la nueva oficina del servicio.

El objetivo de esta acción es «mejorar la accesibilidad cognitiva y facilitar la comprensión del entorno a personas con trastorno del espectro autista», explicó el concejal de Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Fernández. La medida permite identificar de forma visual y sencilla servicios, normas y espacios, favoreciendo la autonomía de las personas con autismo y reduciendo su incertidumbre en el uso del transporte público.

Además, la colocación de estas señales visuales explícitas no solo beneficiará el colectivo de personas al que van expresamente dirigidas, sino que también servirá a la comprensión por parte de también de personas mayores, niños y/o visitantes.

Carlos Fernández ha querido aprovechar este paso dado en el marco del proyecto ‘MovilizaTEA’ para destacar que «refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Ponferrada con un modelo de transporte urbano más inclusivo, accesible y pensado para toda la ciudadanía».