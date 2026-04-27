Los regantes del Canal Bajo y del Canal Alto del Bierzo aplazan la negociación hasta después de la campaña de riego

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

Las comunidades de regantes del Canal Bajo y del Canal Alto del Bierzo posponen, hasta después de la campaña de riego, las negociaciones que mantienen desde hace semanas para tratar de llegar a un acuerdo respecto a la financiación de las obras acometidas para facilitar el enganche a la red de modernización. Así lo han decidido en una reunión celebrada, este lunes, entre ambas partes y con la mediación de Acuaes. El objetivo de este receso en las conversaciones es no entorpecer la campaña de riego y la producción de este año.

omo es sabido, el principal escollo, para alcanzar un acuerdo, es económico. El Canal Alto exige el pago de 800.000 euros y los regantes del canal Bajo ofrecen la mitad porque consideran que no tienen que pagar por los años en los que no han estado enganchados. Y ante esa falta de consenso, los regantes han optado por fijar «un compás de espera» según explicó, ayer, el secretario de la comunidad de regantes del Canal Bajo, Humberto Merayo. «Para evitar entorpecer la campaña de riego, que está a punto de empezar, hemos alcanzado un preacuerdo que consiste en aplazar las negociaciones hasta después de la temporada agrícola. De esta forma, habrá más tiempo para negociar e intentar llegar a un acuerdo que es necesario» explicó Merayo.

Mientras, la Junta de Castilla y León mantiene que las obras que acomete —a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl)- para conectar los canales Alto y Bajo y ofrecer agua a presión a los regantes estarán terminadas la próxima semana. Humberto Merayo reconoce que la necesidad de agua para riego es ya «apremiante». Y con el objetivo de tener todo a punto para el inicio oficial de la campaña de riego, hoy, se llevará a cabo una nueva suelta de agua por la red general desde la acequia número doce, en el entorno de Camponaraya, hasta Carracedelo.

Las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo se iniciaron hace casi dos años, después de décadas de espera y con una inversión cercana a los cuarenta millones de euros. Además de la mejora de la acequia principal, se han instalado 200 kilómetros de nuevas tuberías y 350 hidrantes para garantizar agua a pie de finca.