Toño Criado presenta su libro sobre 60 años de música en la Biblioteca de Ponferrada

Criado en la presentación de una de sus publicaciones en 2025 en Ponferrada.L. de la mata

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El periodista Toño Criado presenta en Ponferrada su nuevo libro sobre 60 años de música berciana. La cita será el miércoles, día 29 de abril, en la Biblioteca Valentín García Yebra a las 19.00 horas. Criado dará a conocer su obra, «Música Folk, Celta, Popular y de Orquestas en El Bierzo (1960-2024)», trabajo editado por Ediciones del Lobo Sapiens que recorre seis décadas de evolución musical berciana.

La presentación contará con la participación de Prada A Tope, el director editorial José A. Martínez Reñones y el cantautor José Ángel. La cita se cerrará con un broche musical en directo a cargo de Luis Ángel y José Ángel, en una celebración viva de la cultura berciana.

Criado es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido jefe de nacional y política de los servicios centrales de RNE. Coordinador, corresponsal político en La Moncloa. Sus últimos libros son: Lobos por el Bierzo, Guía del Pop-Rock en El Bierzo y El Bierzo (coautor).