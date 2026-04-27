Ponferrada
Exposiciones y el tren de cinco pulgadas centran el programa de La Térmica Cutural de Ponferrada
El Museo de la Energía propone para las familias diversas actividades este fin de semana
La Térmica Cultural de Ponferrada invita a disfrutar este fin de semana, del 1 al 3 de mayo, de sus visitas guiadas y del tren de cinco pulgadas. El sábado, 2 de mayo , a partir de las 11 horas, tendrá lugar la visita a las instalaciones de este centro cultural en el marco del proyecto «Compostilla I: Nace Endesa». El objetivo de esta actividad es abordar la historia de la primera central térmica de la entonces empresa pública de electricidad y descubrir los espacios que alojaban sus calderas y turbinas, hoy las salas de La Térmica Cultural.
Por otro lado, el domingo, 3 de mayo, a las 11 horas, se propone una nueva visita guiada, en este caso a Fuego Verde, en «Entre helechos». El objetivo de esta actividad es dar a conocer el origen y las características de los helechos arborescentes, las especies que dieron origen a los yacimientos de carbón en el Bierzo durante el periodo Carbonífero. También el domingo, de 11 a 14 horas, los más pequeños podrán subirse al tren de cinco pulgadas gracias a los socios y colaboradores de la asociación Cultural Ferroviaria Berciana.
Y el La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, se podrá realizar otra visita guiada para conocer una de las joyas del patrimonio industrial español, reconocida con el premio Europa Nostra 2012 y la nominación al mejor museo europeo del año 2015 en los premios EMYA (European Museum of the Year Award).
Las visitas guiadas invitan a recorrer la antigua central térmica de la MSP para descubrir de forma cercana cómo se producía la energía a partir del carbón a comienzos del siglo XX. La actividad se ofrece de martes a domingo en varios pases con un precio de 5 euros en tarifa general y de 3 euros en tarifa reducida.