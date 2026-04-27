Exposiciones y el tren de cinco pulgadas centran el programa de La Térmica Cutural de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada invita a disfrutar este fin de semana, del 1 al 3 de mayo, de sus visitas guiadas y del tren de cinco pulgadas. El sábado, 2 de mayo , a partir de las 11 horas, tendrá lugar la visita a las instalaciones de este centro cultural en el marco del proyecto «Compostilla I: Nace Endesa». El objetivo de esta actividad es abordar la historia de la primera central térmica de la entonces empresa pública de electricidad y descubrir los espacios que alojaban sus calderas y turbinas, hoy las salas de La Térmica Cultural.

Por otro lado, el domingo, 3 de mayo, a las 11 horas, se propone una nueva visita guiada, en este caso a Fuego Verde, en «Entre helechos». El objetivo de esta actividad es dar a conocer el origen y las características de los helechos arborescentes, las especies que dieron origen a los yacimientos de carbón en el Bierzo durante el periodo Carbonífero. También el domingo, de 11 a 14 horas, los más pequeños podrán subirse al tren de cinco pulgadas gracias a los socios y colaboradores de la asociación Cultural Ferroviaria Berciana.

Y el La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, se podrá realizar otra visita guiada para conocer una de las joyas del patrimonio industrial español, reconocida con el premio Europa Nostra 2012 y la nominación al mejor museo europeo del año 2015 en los premios EMYA (European Museum of the Year Award).

Las visitas guiadas invitan a recorrer la antigua central térmica de la MSP para descubrir de forma cercana cómo se producía la energía a partir del carbón a comienzos del siglo XX. La actividad se ofrece de martes a domingo en varios pases con un precio de 5 euros en tarifa general y de 3 euros en tarifa reducida.