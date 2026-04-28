Patrimonio autoriza la prospección arqueológica para ampliar La Llanada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio celebrada hoy ha autorizado la prospección arqueológica necesaria para poder acometer las obras de ampliación del polígono industrial La Llanada, en los términos municipales de Ponferrada y Congosto. Un proyecto que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para incrementar la superficie con 35 nuevas hectáreas y una inversión de diez millones de euros. La intervención arqueológica que se plantea se desarrollará en tres fases: la primera se corresponde al desarrollo del trabajo de gabinete, la segunda al trabajo de campo y la tercera, y última, a la elaboración de memoria final con los resultados obtenidos y la aplicación de medidas correctoras específicas en caso de que sean necesarias.

El objetivo de esta intervención, que dejará en 170 hectáreas la superficie total de La Llanada, es ganar competitividad industrial para poder atraer a nuevas empresas.

Ermita de San Roque

Además, Patrimonio también ha informado favorablemente las obras de rehabilitación de las cubiertas de la ermita de San Roque de Cacabelos. Un edificio con muros de mampostería y cubiertas de pizarra rústica irregular con cumbreras, limatesas y limahoyas realizadas con teja cerámica árabe que está protegido dentro del trazado del Camino de Santiago.