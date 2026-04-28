La historia contada en 20.000 libros antiguos

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

La plaza de la Encina de Ponferrada acoge, desde hoy, una nueva edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que, como es habitual, vuelve a tomar el relevo a la Feria del Libro tradicional. Se trata de la edición número 33 y participan cuatro establecimientos con más de 20.000 ejemplares, muchos descatalogados y otros antiguos.

En la muestra, que ocupa un lugar privilegiado en el casco viejo de la capital berciana, están presentes dos librerías de Ponferrada, una de León y otra llegada desde Valladolid. Todas ofrecen ejemplares «curiosos», como explicó el presidente de la Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León, Adolfo Suárez, que invitó a «pasear y ver libros» alejándose de las pantallas por un rato.

«Tenemos de todo y de todos los precios. Todos son curiosos, todos te dicen algo, pero es verdad que este tipo de libros cada vez tiene menos público», reconoció en el acto de inauguración de la feria, al que también asistió el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada. Carlos Cortina aseguró que «no hay excusas para no leer», ya que se pueden encontrar libros a muy bien precio «como una primera edición del Quijote a 10 euros», dijo.

Una lectora busca su libro en la feria.ANA F. BARREDO

«Esta es ya una cita obligada en el calendario anual para venir, comprar ese libro que no encontrábamos, mezclarnos con ellos, sentir ese olor, esa sensación de volver al libro de papel», añadió Cortina, quien espera que la nueva ubicación en la plaza de la Encina —el año pasado el escenario fue la plaza del Ayuntamiento- contribuya a generar más ventas, como ya ocurrió —subrayó- con la recién clausurada Feria del Libro, que cerró sus puertas el pasado domingo con más de 30.000 ejemplares vendidos. «La mejor cifra de los últimos años», dijo el concejal de Fiestas.

«Invitamos a todos a venir, a darse una vuelta por la feria, a bucear entre los cuatro puestos y a disfrutar», insistió también Carlos Cortina. La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión estará abierta hasta el próximo 6 de mayo.