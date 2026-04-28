Ponferrada
Látigo Mantra junto a Iboreh se suben al escenario de La Sala La Vaca de Ponferrada
La Sala La Vaca de Ponferrada acoge este sábado, 2 de mayo, el concierto de Látigo Mantra y de Iboreh. La cita será a partir de las 21.00 horas. Se suben juntos al escenario para ofrecer una noche de rock alternativo y la electrónica de la mano.
Látigo Mantra presenta «En caso de emergencia», su tercer disco con diez canciones de este trio madrileño de rock alternativo existencial que ha ido dejando marca disco tras disco. Iboreh es el proyecto de Ibor Rodríguez, ponferradino aficando en Madrid, que fusiona la electrónica con el rock desde una mirada muy personal.