Ponferrada lleva a pleno la ordenanza de festejos marcada por la polémica

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada celebra, el jueves, el pleno del mes de abril con dos asuntos principales sobre la mesa: la aprobación del Plan de Actuación de Ámbito Local de Emergencia por Incendios Forestales y su guía de respuesta y la aprobación, también, de la ordenanza municipal que regulará la organización de festejos populares tradicionales en barrios, distritos y pedanías del municipio. Un asunto, este último, marcado por la polémica en las últimas semanas y que, hoy, volvió a criticar el PSOE, asegurando que se ha hecho sin contar con las aportaciones de la oposición y que complicará las cosas para las asociaciones y juntas vecinales. Versión contradicha por el concejal de Fiestas, Carlos Cortina, que aseguró todo lo contrario y defendió que la nueva norma «ayudará a organizar mejor».

«Han tenido más de dos años para trabajar esta ordenanza y el resultado es un documento continuista, sin mejoras sustanciales, incluso con nuevas obligaciones para las entidades organizadoras y sin ningún tipo de consenso. Prometían eliminar trabas y facilitar las fiestas, pero lo que han hecho es perder el tiempo para acabar dejando prácticamente lo mismo», criticaron los socialistas.

También la Federación de Barrios y Pueblos ha entrado de lleno en este asunto, centrando el tiro en las próximas fiestas de Flores del Sil y asegurando que la Asociación de Vecinos Pajariel de dicho barrio, que se encarga de organizar los festejos, no cumple con las condiciones exigidas para ello. Una realidad distinta a la defendida por Carlos Cortina que, ayer, aseguró que las fiestas de Flores del Sil se desarrollarán «con normalidad» para, después, volver a insistir en la idoneidad de la ordenanza que va a pleno. «Cuando concurrea más de una asociación, la premisa será que se pongan de acuerdo. Si no es así, habrá que baremar de alguna manera, pero lo mejor sería la cordialidad y la colaboración», indicó.

En el pleno del jueves también tomará posesión como concejala la socialista Claudia Alba, en sustitución de Mabel Fernández.