Eduardo Morán exige la licitación de la A-76 o «se hará toda la presión posible»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«Tienen que licitarse en breve las obras; de lo contrario, desde el partido en León haremos toda la presión posible». Así de contundente se mostró ayer el presidente provincial del PSOE, Eduardo Morán, durante la presentación de la XXVIII Feria del Caballo de Camponaraya. Morán reclama que se saque a licitación »cuanto antes» el primer tramo de la autovía A-76, Ponferrada-Ourense, después de que el Ministerio de Transportes haya dado luz verde recientemente al proyecto.

Para el también alcalde de Camponaraya, una vez completados los trámites administrativos y atendidas las alegaciones, ya no existen motivos para seguir aplazando una infraestructura que considera fundamental para el desarrollo del Bierzo. En este sentido, el regidor socialista insiste en que su partido aumentará la presión si no se avanza de forma inmediata. «El Ministerio no tiene otra opción que licitar de inmediato las obras», puntualizó.

Y es que Morán defiende que la futura autovía contribuirá a mejorar las comunicaciones entre territorios y tendrá un impacto positivo en la economía y la logística de la comarca.

También ha señalado la situación actual de la N-120, una carretera que califica de «compleja», especialmente por la presencia de tráfico pesado, y cuya modernización considera necesaria para reforzar la seguridad. «Lo haremos desde el partido y como alcalde de Camponaraya», añadió que «si antes del verano no se han licitado las obras, yo me pondré muy pesado para que así sea».

En cuanto al ferrocarril, el alcalde de la localidad berciana ha expresado su inquietud por la falta de progresos en el proyecto del Lazo del Manzanal.

Por ello, reclama mayor rapidez al Gobierno y advierte de que la comarca no puede permitirse esperar tantos años para ver mejoras efectivas. Asimismo, ha insistido en la necesidad de evitar el aislamiento ferroviario del Bierzo, tomando como referencia otras provincias donde ya se han modernizado las conexiones. El dirigente socialista también ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para impulsar estas infraestructuras, subrayando la importancia de mantener la presión institucional para lograrlo.

Por otro lado, Morán ha explicado la evolución de otro proyecto relevante como es la conexión entre Camponaraya y Carracedelo por la N-6. Inicialmente planteada como una zona comercial, la actuación se ha reorientado hacia la humanización de la vía, incorporando carriles de servicio, rotondas, un itinerario peatonal y carril bici.

La inversión prevista asciende a unos seis millones de euros, aunque el Ayuntamiento propone ejecutarla por fases para poder avanzar en intervenciones concretas, como la eliminación de pasos elevados.