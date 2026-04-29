El Campus y el Museo de la Energía lanzan ‘Aventura STEM: Viaje en el Tiempo’

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Campus de Ponferrada y el Museo de la Energía ponen en marcha una nueva edición del campus tecnológico de verano ‘Aventura STEM: Viaje en el Tiempo’, organizado por la Play Code Academy. Se trata de una alternativa dirigida a niños y jóvenes de entre 6 y 16 años para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, además de servir como opción para que padres y madres puedan conciliar durante el periodo no lectivo.

En este programa de verano se trabajará con drones e impresión 3D, además de ayudar a personajes históricos a superar retos en distintas etapas de la historia, desde el antiguo Egipto hasta el salvaje Oeste. Se propone así un viaje en el tiempo que permitirá al alumnado explorar diferentes épocas históricas mientras resuelve desafíos utilizando herramientas digitales.

La actividad se desarrollará en dos turnos principales y en horario de 9 a 14 horas. El primero tendrá lugar durante la última semana de junio en las instalaciones del Museo de la Energía, mientras que el segundo se celebrará durante la primera semana de julio en el Campus de Ponferrada. Previamente, se celebrará un precampamento de dos días, 25 y 26 de junio.

En definitiva, el campus incluye contenidos vinculados a disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con actividades de programación, robótica, manejo de drones e impresión 3D, además de contribuir a generar cantera para futuros estudiantes del campus berciano.