El Banco de Tierras reparte 26.880 plantas para empujar el sector hortícola del Bierzo

El Banco de Tierras del Consejo Comarcal del Bierzo vuelve a tomar el mando en el propósito de empujar el sector hortícola berciano y lo hace con el reparto de 26.880 plantas para fomentar el cultivo en tierras que están en barbecho. Repartirá 9.000 plantones de pimiento, otros 9.000 de cebolla, 5.000 de puerro, 3.000 de lechuga y 800 de tomate entre quienes ceden o arriendan fincas a través de este servicio de intermediación agropecuaria que se puso en marcha en 2013 y gestiona, actualmente, 5.500 parcelas en todo el territorio comarcal, aunque especialmente concentradas en el Bierzo Central.

La iniciativa no es nueva, ya se hizo hasta 2019; pero con la pandemia del coronavirus se paralizó y se fue posponiendo hasta ahora. El Banco de Tierras retoma la medida con la intención de reactivar el interés por la horticultura, consciente de que todavía queda mucho camino que andar en la recuperación de las tierras de cultivo. Se atenderán hasta 50 solicitudes y los mínimos que podrán solicitar por persona son los siguientes: 300 plantones de pimiento y otros tantos de cebollas, 160 plantas de puerro, cien de lechuga y 20 de tomate.

Los interesados por formalizar la solicitud de las plantas ya desde mañana, 30 de abril, y hasta el 15 de mayo. La entrega se hará los días 18 y 19 de mayo en la sede de Alimentos de Calidad del Bierzo, en Carracedelo. Además, el reparto irá acompañado de un curso de formación de 20 horas de duración para obtener los conocimientos necesarios para el cuidado de una huerta. Este se celebrará dos viernes al mes entre el 22 de mayo y el 14 de agosto en una finca que el Banco de Tierras gestiona en Villadepalos. La inscripción para la formación, que será siempre en horario de mañana -de 9.00 a 12.00 horas- también se podrá hacer a partir de mañana.

"Retomamos esta iniciativa para intentar una vuelta al campo y fomentar el microemprendimiento rural", explicó la gerente del Banco de Tierras, Beatriz Anievas, haciendo hincapié también el impacto positivo del cultivo de las tierras productivas para evitar plagas y contra los incendios forestales; así como para "fomentar el kilómetro cero" y el autoconsumo.

Uno de los retos que se marca el Banco de Tierras del Bierzo con esta iniciativa es tratar de darle uso a las parcelas agrícolas que tienen cedidas pero a las que todavía no se les ha dado uso. De las 5.500 que gestiona, hay libres 489; y todavía hay mucho margen para seguir incorporando. "Los resultados del Banco de Tierras son muy buenos, somos ejemplo para otras zonas de España; pero sigue habiendo muchísimo abandono, queda mucho por hacer", aseguró Anievas.

El Bierzo Central es la zona más demandada por quienes quieren iniciar o dar continuidad a la actividad agraria y, entre los tipos de cultivos, empujan los frutales, tanto perales como manzanos. "Estamos observando un releve generacional, además profesionalizado. Las fincas que se van dejando, se retoman rápido", dijo la gerente del Banco de Tierras. No obstante, sigue siendo el viñedo el cultivo mayoritario de entre todos los que ocupan las parcelas gestionadas por este servicio comarcal. Del total de fincas, 3.121 son de viñedo, hay 738 de hortícola y cereal, 493 de pastos y forraje, 396 frutales, 148 castaños y 112 parcelas para uso apícola.