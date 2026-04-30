«Fronteras en el aire» se sube esta tarde al Teatro Bergidum de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Un trabajo de danza flamenca y contenido social, «Fronteras en el aire», cerrará hoy jueves, a las 20.30 horas, el Abono de Invierno del Teatro Bergidum de Ponferrada. En el escenario, una docena de bailarines de primer nivel y la música en directo que incluye la voz de la cantante guineana Alana Sinkëy se ponen al servicio de un espectáculo sobre el drama de la migración, un trabajo de la compañía Ángel Rojas Dance Project. Ángel Rojas es uno de los directores artísticos más prestigiosos dentro del mundo del flamenco y la danza española, para los que ha creado más de 30 obras, con las que ha conseguido el reconocimiento internacional.

«Fronteras en el aire» es la segunda entrega de la trilogía «Geografía flamenca del pensamiento», un espectáculo que acompaña las vivencias de las personas migrantes que emprenden el viaje desde África buscando en Europa la tierra prometida.

El proceso creativo más comprometido con la sociedad de los que Ángel Rojas ha abordado en toda su carrera.