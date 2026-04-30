Los sindicatos del Bierzo apelan a la movilización social por la democracia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

UGT y CC OO en el Bierzo convocaron a la ciudadanía a movilizarse por sus derechos en la manifestación organizada con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra en Ponferrada a partir de las 11.30 horas. Como en años anteriores, partirá de las sedes sindicales, en la avenida de Valdés, y llegará hasta la plaza Fernando Miranda, donde se dará lectura a un manifiesto. «Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia» es el lema de este año y resume en una frase cuáles son los propósitos de los convocantes en un momento especialmente convulso a nivel político.

Lo que UGT y CC OO reclaman son incrementos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, acceso a la vivienda, mayor prevención laboral y una sanidad pública de calidad, lo mismo que la educación y los servicios públicos en general.

«Están en juego las condiciones de vida de los trabajadores y la calidad de la democracia. Empieza a ser cansino ver cómo determinados partidos niegan derechos a los ciudadanos, como ocurría ayer con el tema de la vivienda en el Congreso de los Diputados», dijo el secretario comarcal de UGT, Omar Rodríguez, que compareció acompañado del líder de CC OO en el Bierrzo, Roberto Echegaray.

Una de la cuestiones que más tiempo de discurso se llevó fue la democracia en «tiempos complicados» en los que «nos pretenden hacer retroceder a épocas pasadas», dijeron los sindicalistas, poniendo en valor el papel, en este caso, de las organizaciones a las que representan.