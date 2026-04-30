Una mujer mayor resulta intoxicada por humo en un incendio en una vivienda de Torre del Bierzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencias intervinieron la pasada noche en un incendio declarado en una vivienda unifamiliar de la localidad de Las Ventas de Albares, en el municipio de Torre del Bierzo. El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 23:54 horas alertando de una importante humareda en el interior de la casa.

Según las primeras informaciones, los inquilinos ya se encontraban fuera de la vivienda en el momento de la llamada. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ponferrada y la Guardia Civil de León.

Posteriormente, la Guardia Civil solicitó asistencia sanitaria para una mujer de avanzada edad que había inhalado humo. Emergencias Sanitarias-Sacyl activó una ambulancia de Soporte Vital Básico que atendió a la mujer en el lugar y la trasladó posteriormente al Centro de Salud de Bembibre para recibir atención médica. Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, así como la cuantía de los daños materiales en la vivienda.