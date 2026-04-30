Morala se reincorpora tras la baja y aprueba el plan contra los incendios

El Ayuntamiento de Ponferrada celebró pleno ordinario en el que básicamente se abordaron tres cuestiones novedosas. Una, la reincorporación a la política activa y gestión municipal del alcalde, el popular Marco Morala, tras unos días de baja por una intervención en el Hospital del Bierzo; dos, la aprobación del plan de emergencias por incendios forestales; y tres, la toma de posesión como concejala del PSOE de Claudia Alba en sustitución de Mabel Fernández, ahora procuradora socialista en las Cortes autonómicas. Del pleno, también destacaba el hecho de que el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, entró en sesión plenaria vía telemática por otra intervención sanitaria y, además, quedaba sobre la mesa el punto del orden del día relacionado con la ordenanza de la organización de festejos. El asunto que más debate consumió, aún cuando todos estaban de acuerdo, fue el Plan de Actuación de Ámbito Local de Emergencia por Incendios Forestales, así como su guía de respuesta, junto con la aprobación del anexo del plan de actuación para la anualidad 2026. El asunto se aprobó con los votos del PP y los bercianistas de CB y la abstención del PSOE y Vox. En este caso se contempla en previsión una docena de 12 de medidas con redacción de ordenanza municipal para la prevención de los incendios forestales, referido a la limpieza de solares y parcelas, proyectos formativos impartidos por la policía local y entrega de material a entidades menores y barrios. El punto del orden del día contempla abrir el trámite de consultas y solicitar la homologación del Plan a la Consejería de Medio Ambiente y aprobar el plan de actuación. El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, dijo que el municipio lleva una década con incendios muy duros, con fuegos de tercera generación, con masa forestal muy elevada y que la ordenanza contempla 12 medidas con un cronograma de cumplimiento. Aludió a la publicación de bandos para la limpieza de las fincas. «Esto es el 50% del trabajo», resaltaba, al tiempo que recordaba el abandono del medio rural, de los antiguos usos y el laboreo. También habrá ordenanza alusiva al vallado de solares. «Son miles de fincas afectadas a este plan, al verse incluidas en dos zonas de riesgo. Es muy importante que se tome en conciencia el hacer el esfuerzo. La Administración llega hasta donde llega. Todo el mundo debe arrimar el hombro», manifestó el concejal. Aseguró que habrá programa de desbroces en el medio rural, con un trabajo que ya «es ingente». En Ponferrada son 1.200 kilómetros de caminos, con un tractor de desbroce. En este caso, dijo el edil que «si aprobamos un presupuesto, propondremos comprar un tractor más». Se actuará en desbroces en zonas urbanas y en los pueblos. También se actuará en La Llanada. También se pedirá esfuerzo a la Junta, especialmente con la zona de Los Barrios de Salas. Y se publicarán los planes de montes y mejoras en las infraestructuras, como en la Etap de San Clemente y captaciones como la de Santa Lucía. Igualmente, se comprará material antiincendios. Desde el PP, Lidia Coca explicó el plan de actuación, «que dará soluciones rápidas y concretas». «Son actuaciones que existen en otras administraciones, y que son muy necesarias aquí. Se trata de mejorar en los sistemas de toma de decisiones en momentos de emergencias. Es un plan de 4 años revisado cada año. Es un documento muy práctico que indica cómo actuar en los momentos más críticos», manifestaba. Por el PSOE, Olegario Ramón dijo que todo lo que sea incrementar esfuerzo de manera efectiva para luchar contra los incendios es una decisión «acertada», y que debe venir con financiación y medios. «Es acertado y, con ánimo de mejorar, decir que hay algunos errores en el documento. Se debe recoger el cambio climático también como riesgo», aseguró. Por Vox, Patricia González vaticinó que, mientras el PP y el PSOE apoyen la Agenda 20/30 «nos seguiremos encontrando muchos incendios más», al tiempo que citaba las. multas de mil euros «por coger un palo o talar un árbol».

En el pleno de este jueves hubo tres personas disfrazadas por la situación del cementerio de Fuentesnu8evas con un letrero que citaba irónicamente un "cartón".LUIS DE LA MATA

El pleno se cerró con el agradecimiento del alcalde por las numerosas muestras de afecto y el buen trabajo hecho en la sanidad pública, en el Hospital del Bierzo.

El alcalde agradeció las muestras de afecto y destacó la buena sanidad del Hospital del Bierzo