El Munic de Carracedelo celebra este puente el Festival de Libro Infantil y Juvenil

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Munic de Carracedelo acoge desde hoy y hasta el domingo, 3 de mayo, el Festival del Libro Infantil y Juvenil, Nidolibro, donde la naturaleza y la imaginación se encuentran.

Comenzará a las 11.00 horas con la inauguración de «El susurro del bosque», un árbol central donde los visitantes colgarán hojas de papel con el título de su libro favorito. La jornada, denominada «El despertar de las raíces», se completa con talleres, cuentacuentos y una visita comentada a la exposición Iconos, sobre el universo de Tim Burton.

El sábado, «El corazón del nido» comenzará con una actividad en la que el jardín del festival amanecerá cubierto de frases literarias que los visitantes deberán seguir para encontrar el tesoro del día. También contará con otras propuestas lúdicas, como la fiesta temática «El latido del bosque», un taller para crear casas de hadas y duendes, y el cuentacuentos del clásico «Los tres cerditos», entre otras actividades.

La jornada del domingo, «Sembrar el futuro», arrancará con la instalación interactiva «El bosque infinito», donde los visitantes podrán intercambiar una reflexión «cosechada» directamente de las ramas de los árboles del festival. Igualmente, se celebrará el taller de ilustración botánica «Dibuja tu brote», para aprender a observar la naturaleza y crear personajes mitad planta, mitad humanos.

La programación también incluye la fiesta temática «Love Mama», dirigida a niños y niñas de 3 a 11 años.

El broche de oro será a las 18.00 horas con el gran cierre, «La lluvia de papel». Se trata de un recital colectivo en el que se leerán en voz alta los secretos colgados en el árbol central durante todo el festival en este puente del mes de mayo.