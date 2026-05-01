Cuatrovientos celebra su fiesta con mejoras en el Camino del Francés

Publicado por M. Macías Ponferrada Creado: Actualizado:

El populoso barrio ponferradino de Cuatrovientos celebra estos días sus fiestas de San José Obrero. La teniente de alcalde, Lidia Coca, acudió al evento en el acto oficial principal con la tradicional misa y procesión con el santo. La representante municipal puso de manifiesto que habrá actuaciones varias en el barrio. Así, el próximo lunes comenzarán las obras de los viales Ciudad de Bergida y Camino del Francés, en un entroque necesario para dar continuidad con las obras que se van a llevar a cabo con los fondos de cooperación local de este año. «Vamos a tratar de finalizar todo el reasfaltado y acondicionamiento de Ciudad de Bergida y Camino del Francés. Van a ser unos cuantos miles de euros de inversión; y a mayores de eso vamos a realizar un poquito más adelante, durante los meses de verano la avenida de Galicia», manifestó la teniente de alcalde.

Como es sabido, en la avenida de Galicia se han realizado parcheos puntuales del vial «y ahora se va a realizar una obra más integral en la avenida de Galicia». Además, el 14 de mayo se va a llevar también a cabo obras en la plaza de los Cantos, que es una pista deportiva necesaria para que los jóvenes puedan desarrollar actividades de ocio y deportivas en el centro del barrio de Cuatrovientos. «En el parque también comenzarán en breve obras; ahora mismo están terminando en el Plantío y se está desarrollando el cambio del suelo del Temple, y en cuanto se termine comenzará el cambio del suelo de los juegos del parque de Cuatrovientos. Y esto demuestra las ganas que tiene este equipo de gobierno de poder llevar a cabo actuaciones en nuestro querido barrio de Cuatrovientos», destacó Lidia Coca. «No nos cansamos de actuar y no queremos que haya barrios de primera y de segunda», destacó.