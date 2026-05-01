La Brigada de Obras de Ponferrada completó en marzo y abril cerca de 1.700 intervenciones

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La Brigada de Obras del Ayuntamiento de Ponferrada completó durante los meses de marzo y abril un total de 1.674 intervenciones, de las que 615 tuvieron un carácter extraordinario y urgente, al priorizar la recuperación del firme seriamente afectado por las inclemencias climáticas de los meses invernales.

Según los datos facilitados por el consistorio, en lo que respecta a los edificios municipales y otras instalaciones de responsabilidad municipales, los meses de marzo y abril finalizan con un total de 528 intervenciones. En marzo se ejecutaron 306 intervenciones, de las que 162 fueron en centros educativos y el resto en CEAS, consultorios médicos o pabellones municipales, entre otros. Estas actuaciones incluyen reparaciones y sustituciones en instalaciones de fontanería, albañilería, pintura, carpintería y 95 de electricidad. En abril fueron 222 intervenciones, de las que 90 fueron en centros educativos y 74 las ejecutó el servicio eléctrico.

En el ámbito de la señalización, durante los dos últimos meses se realizaron 140 intervenciones —70 en marzo y 70 en abril— correspondientes al pintado y repintado de pasos de peatones y señalizaciones horizontales, a la reposición y colocación de señales de tráfico, hitos azules, vados, bordillos y zonas de accesibilidad para personas con movilidad reducida. En el área de mobiliario urbano y parques infantiles, se desarrollaron un total de 52 actuaciones, así como siete trabajos en fuentes ornamentales, mientras que, en cuanto al bacheo, se finalizaron 637 invenciones, que priorizaron la recuperación del firme seriamente afectado por las inclemencias climáticas de los meses invernales. Otros trabajos en los viales requirieron de 255 intervenciones, mientras que se llevaron a cabo 62 traslados y asistencias a eventos. La Brigada de Obras, está enmarcada en la concejalía de Medio Rural, Infraestructuras, Turismo, Patrimonio y Protección y Salubridad Animal, que dirige Iván Alonso. Realizan los trabajos en coordinación con las secciones de Obras, Señalización, Rural y Servicio Eléctrico.