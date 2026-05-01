Cacabelos fue una feria de encuentro multitudinaria

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Cacabelos fue una verdadera y multitudinaria fiesta. Como cada año, fue difícil entrar en la villa del Cúa, pero una vez dentro la fiesta gastronómica y comercial estuvo como siempre asegurada. Desde ya el día anterior que muchos dejaron la furgoneta pegada al puesto para no tener problemas con la logística, la calle principal, desde la cooperativa de vinos hasta más allá del santuario de la Virgen de la Quinta Angustia, se llenó de puestos.

Ropa, calzado, utensilios para la casa, objetos para la huerta o el taller y así un sinfín de artículos. El pulpo no faltó en esta fiesta de encuentros.