Ponferrada impulsa el cambio de guardia en el Castillo como reclamo turístico

Cambio de guardia en el Castillo de los Templarios de PonferradaL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrrada Creado: Actualizado:

El Castillo de los Templarios de Ponferrada cuenta ya con el tradicional cambio de guardia, como otros monumentos nacionales. Se trata de una nueva iniciativa liderada por el Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Concejalía de Turismo, en colaboración con la asociación de la Noche Templaria, su Guardia de Honor y la asociación Bergidum Templi, para hacer posible durante estos seis meses un par de cambios de guardia al mes.

Se celebrará los sábados a las doce de la mañana y participarán unas cuarenta personas. Según explicó el teniente de alcalde y concejal de Turismo, Iván Alonso, la guardia saldrá desde las inmediaciones de la oficina de turismo, bajando por la calle Gil y Carrasco, para realizar el cambio de guardia en el puente levadizo, y continuará por el interior del castillo.

“Vamos a conseguir ese doble efecto: por un lado, que todos los turistas puedan presenciarlo en el exterior y, por otro, que quienes ya estén en el interior del castillo puedan ver cómo se realiza”, remarcó el edil bercianista.

La nueva propuesta, que también persigue convertirse en un reclamo turístico, se dará a conocer a las empresas del sector y a los hoteles tanto de Ponferrada como del resto de la comarca. “Puede ser algo novedoso, que va a resultar muy vistoso”, indicó Alonso.

Las fechas previstas son el 6 y 23 de mayo; 6 y 20 de junio; 11 de julio (solo una jornada por coincidir con la Noche Templaria); 1 y 22 de agosto; 5 y 19 de septiembre; y 10 y 17 de octubre, fecha en la que concluirá esta primera edición.

Alonso aprovechó la ocasión para señalar que continúan a la espera del expediente para conseguir la declaración de la Noche Templaria como Fiesta de Interés Turístico Regional y confió en que “lo podamos tener este 2026”.

Por su parte, Carlos Ruiz, responsable de la Guardia de Honor, detalló el recorrido y explicó cómo se desarrolla el proceso con tambores incluidos. En el interior de la fortaleza templaria se llevará a cabo el segundo cambio. “Como los ingleses tienen fama por su cambio de guardia, nosotros vamos a mejorarlo”, insistió.