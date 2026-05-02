Colocada la nueva pasarela sobre el Sil en Valiña y Requejo

Empieza a verse ya claramente la estructura de lo que será la nueva pasarela sobre el río Sil en la zona de los municipios de Toral de los Vados y Sobrado. La construcción del nuevo puente colgante que unirá las dos orillas del río en la comarca del Bierzo, para comunicar a al pueblo de Valiña (margen fluvial izquierda en municipio de Toral de los Vados) con los Requejo (situado en frente, margen derecha municipio de Sobrado), cobra ya forma. De entrada, los trabajos encargados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y el Ayuntamiento de Toral de los Vados, que pagan respectivamente al 80% y al 20% la factura de 323.000 euros de coste, son ya visibles sobre el cauce del río Sil. En la actualidad están colocadas las dos torres de sustentación a ambas orillas y los cables de acero que evitarán que una riada se los lleve por delante, como el anterior puente. Falta, eso sí, la base por la que pasarán las personas y los vehículos de dos ruedas, como bicicletas, el tablero central. La previsión es que los trabajos se rematarán a lo largo de este verano para poder abrirla al público.