El último entierro de Girón validado ahora con el ADN

La verdad y la leyenda de Manuel Girón Bazán como guerrillero antifranquista, asesinado en la posguerra española un 2 de mayo de 1951 por una traición en Las Puentes de Malpaso (Molinaseca), escribía este sábado en Ponferrada (justo 75 años después) la última página de una historia contemporánea que quiere finalmente restañar heridas de vida y memoria. También del destierro de la confrontación de trinchera política. Los restos reales de Girón, cotejados por la analítica del ADN, entraban depositados dentro de una pequeña caja de madera marrón en brazos de Alejandro Rodríguez en el Museo del Bierzo, en lo que un día fue cárcel de la ciudad. Agasajado por la música de raíz, los huesos exhumados de una fosa común en el viejo cementerio del Carmen, fueron el centro de un homenaje a Girón con sentimiento familiar.

Entrega a sus familiares de los restos del guerrillero Manuel Girón en un acto celebrado en el museo del Bierzo.LUIS DE LA MATA

Con el recinto a rebosar, en primera fila estaban familiares de Girón, dos sobrinos y un primo de éstos dos últimos. Y en la distancia, desde el levante español, a través de videoconferencia, Francisco Martínez, más conocido como Quico, único guerrillero vivo que pertenecía a la partida de Girón.

Abría el acto el representante de Sputnik Labrego, Alejandro Rodríguez, para decir que era un día «tremendamente emotivo» y «un acto de justicia» de un personaje cuyo lugar en la historia «está más vivo que nunca».

Acto de entrega a sus familiares de los restos del guerrillero Manuel Girón en un acto celebrado en el Museo del Bierzo.LUIS DE LA MATA

Le siguieron las palabras del alcalde de Ponferrada, el popular Marco Morala, quien señalaba ante los presentes que «hay aún muchos Girones pendientes de descansar con los suyos». «Un país con una democracia avanzada, no puede dejar ni a uno solo de ellos atrás», resaltaba, al tiempo que destacaba que, «con esta entrega, la democracia cumple con una deuda pendiente; porque una democracia madura, no teme a su pasado, sino que lo reconoce, lo esclarece, lo evalúa críticamente y lo juzga para construir un futuro más sólido y justo». Añadía Morala ante la atenta mirada del anterior regidor y actual presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón que, como alcalde de Ponferrada, es para él «un honor, pero sobre todo un deber moral, participar en esta entrega». Hoy no vengo a reabrir heridas, ni a recordarlas para una familia que durante décadas sintió una ausencia injustificable, sino a ayudar a restañarlas con la única venda posible: la de la verdad y la dignidad». Y abundaba Morala en el sentido común democrático: «Una democracia de calidad no se puede construir sobre la ignorancia de nuestro pasado, sus heridas, sus injusticias y sus expectativas proyectadas sobre nuestro presente». Dejaba finalmente un mensaje para las nuevas generaciones: «Que este acto sirva para que las nuevas generaciones entiendan que la paz y la convivencia se asientan sobre el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de nuestra historia compartida, con sus luces y sus sombras».

En el Museo del Bierzo sonaron poemas de sentimiento pronunciados por la periodista de Diario de León. María Carro, y de Radio Bierzo, Nuria Rodríguez. También la música de José Manuel Sabugo «Sabu» y hubo una imponente puesta en escena de una actriz con la recreación de la traición a Girón. La sala enmudeció. Finalmente, los restos cotejados por ADN de Girón fueron enterrados en el cementerio de Montearenas.

La procuradora por el PSOE de León en las Cortes de Castilla y León, Mabel Fernández, estuvo en el acto y emitió una nota de prensa en la que indica que esta jornada "representa un hito histórico para la sociedad berciana, que mantiene muy presente la figura de Girón". "Hoy asistimos a un acto de memoria y reparación necesario. Con el entierro de sus restos, cerramos por fin una herida que ha permanecido abierta durante décadas en el corazón de nuestra comarca", ha señalado la parlamentaria autonómica.

La procuradora ha hecho hincapié en que este homenaje es "un ejercicio de memoria democrática crucial para entender lo que es El Bierzo hoy en día". Según Fernández, "no se trata solo de mirar al pasado, sino de dignificar nuestra historia y a quienes, como Girón, defendieron la libertad".

Los restos cotejados por ADN del guerrillero antifranquista Manuel Girón Bazán reposan ya en el cementerio de Montearenas