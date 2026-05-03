Itacyl mantiene el 11 de mayo para la suelta de agua en el Canal Bajo

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), entidad que tiene como objetivos potenciar la actividad del sector agrario y de sus industrias de transformación, actuando en áreas de investigación, certificación de calidad o el desarrollo de infraestructuras, mantiene la fecha del entorno del próximo 11 de mayo para poder estrenar el agua en la nueva tubería general que abastecerá de riego a las fincas modernizadas del Canal Bajo del Bierzo. Ahora mismo existe aún malestar de algunos regantes por estar en precario, pero ese malestar se ha ido minimizado en parte porque se está soltando ya agua para regar, usando en precario la vieja y la nueva infraestructura, allí donde se puede.

Por ejemplo, había quejas y miedo de los agricultores y fruticultores de las llanuras centrales del bajo Bierzo porque no se pudiera regar ante esos días pasados de mucho calor y que pudiera perderse la base de parte de la cosecha. Hubo fruticultores que no ocultaron su malestar porque buena porcentaje de sus ingresos anuales dependen de esos riegos a tiempo para obtener finalmente sus cosechas. Desde el Canal Bajo del Bierzo se han movido intensamente estos últimos meses para apremiar tanto en el avance de las obras, como en todos los detalles administrativos y burocráticos para terminar más o menos a tiempo. Así, de esta forma, aún cuando se mantiene las fechas del 11, 12 o 13 de mayo para abrir la compuerta general y poder ya disfrutar del agua de riego en las fincas modernizadas, lo cierto es que el agua está llegando por ejemplo a la Acequia 24, que es la que arranca su tubería en Carracedelo y va abasteciendo fincas en dirección a toda la zona de Villadepalos.

Se sigue también abasteciendo agua en precario desde la Acequia 12 hacia arriba, aguas arriba, más o menos desde la zona de la ITV de vehículos, dando servicio a la zona de Columbrianos, Camponaraya y Fuentesnuevas. En este último caso falta un ramal, pero el resto recibe agua como siempre hasta ahora y puden contar con el servicio para ir saliendo del apuro. Lo mismo ocurre en las fincas de la zona de San Andrés de Montejos, Ponferrada o barrios como la zona de Flores del Sil.

Además, el viejo canal cuenta con agua y se acoplaron descargas en todas las acequias madre, lo que permite que salga el agua hacia las viejas conducciones, allí donde no se ha desmantelado el sistema antiguo. De esta forma, desde el Canal Bajo del Bierzo indican que más o menos se está capeando el problema ante el apremio por la llegada de la nueva campaña de regadío, con las fincas productivas en marcha. La previsión es que la normalidad llegue ya a mediados de este mes y que los problemas que se puedan ir dando se solucionen en breve.

La empresa que está terminando los trabajos de canalización opera hasta los fines de semana para tratar de acabar a tiempo