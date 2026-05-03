Herido un veinteañero tras golpearse con su vehículo contra una valla y volcar en Ponferrada

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Un joven de unos 20 años de edad resultó herido en la noche de ayer tras sufrir una salida de vía con el turismo en el que circulaba, golpearse con una valla y volcar en el Puente de Centenario de Ponferrada.

El siniestro se produjo a las 22.47 horas y, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, se dio aviso a la Policía Local de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió un recurso al lugar para atender al herido.