Colectivos del entorno de Las Médulas convocan el 17 de mayo un "desfile reivindicativo" para denunciar la "inacción" ante los incendios

Archivo - Zona calcinada del paraje de Las Médulas, a 22 de agosto de 2025, en Las Médulas, Carucedo, León, Castilla y León (España).Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

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La Asociación de Vecinos 'Las Médulas' ha convocado, para el próximo domingo 17 de mayo a las 12.00 horas, el acto 'Ruina Montium Resiste', un "desfile reivindicativo" para denunciar la "inacción" ante el incendio del pasado verano y exigir "medidas rápidas y eficaces que garanticen la seguridad de las personas y la protección real del patrimonio histórico y natural".

El evento consistirá en un desfile que recorrerá las viviendas calcinadas del núcleo de población, para convertir las ruinas en un espacio de "memoria activa, denuncia y exigencia pública", según ha apuntado la agrupación vecinal en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, los participantes que lo deseen podrán portar velones encendidos "como señal de protesta frente a la desprotección y como advertencia de que lo sucedido no puede volver a repetirse ni quedar impune".

Al respecto, la asociación ha señalado que el incendio no fue solo "un desastre natural", sino que fue "la consecuencia de años de abandono, falta de prevención y desprotección institucional" en un enclave Patrimonio de la Humanidad que se ha convertido en "patrimonio abandonado".

Por ello, el acto interpelará directamente a las administraciones responsables para reclamar "planes reales de prevención de incendios, recursos suficientes, actuaciones inmediatas y compromisos verificables".

La iniciativa contará con la participación de la Asociación de Amigos de la Noche Templaria de Ponferrada, la Asociación 'Bergidum Flavium' de Cacabelos, la Asociación de trabajadores forestales de Castilla y León, el grupo de gaitas 'Abelladeira' y colectivos sociales como las asociaciones 'Filandón Berciano' y 'Oncobierzo'.

La asociación espera, además, la presencia de diversas juntas vecinales del Bierzo, como "gesto de solidaridad territorial y respaldo institucional desde la base", para evidenciar que la defensa de Las Médulas es "una causa común del conjunto del Bierzo".

Al finalizar el desfile, la Asociación de Vecinos de Las Médulas leerá un breve manifiesto y realizará una llamada explícita a la colaboración y a la asunción de responsabilidades por parte de las administraciones. Tras ello, la jornada terminará con una comida solidaria.