La mala educación destroza rosales en el barrio ponferradino de La Rosaleda

Publicado por Redacción Bierzo Creado: Actualizado:

De nuevo actos vandálicos de fin de semana en el barrio ponferradino de La Rosaleda. Alguien con muy mala educación y sentido cívico social se decidó a destrozar rosales que ya contaban con años de vida en la zona de parque y ocio de este barrio joven de la ciudad. Los destrozos causados han generado el malestar de las personas que a diario transitan, pasean por este bulevar. Una de ellas le sacó una foto y quiso dejar su denuncia pública a través de las páginas y la web de este periódico. Dicen que para que a alguno se le caiga la cara de vergüenza. También espera que con este tipo de denuncia pública los propios vecinos sean vigilantes con quien no respeta un bien público de todos.