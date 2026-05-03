Un teólogo pregonará en San Pedro la Fiesta de la Cabrera

Publicado por M.F. Ponferrada Creado: Actualizado:

La ermita de la Virgen de la Estrella, en la localidad pizarrera de San Pedro de Trones, en el municipio de Puente de Domingo Flórez, se celebrará este año la tradicional Fiesta de la Cabrera. Este año contará como pregonero con un destacado teólogo llamado Marciano Vidal García, nacido en la localidad de San Pedro de Trones, según daba a conocer el alcalde de Puente de Domingo Flórez, el popular Julio Arias.

El pregonero elegido este año para destacar las bondades de los municipios de estas tierras del valle del río Cabrera, Vidal García, es religioso redentorista, es licenciado en Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca (1964) y doctor en Teología con especialidad en Moral en la Academia Alfonsiana de Roma (1967). También es profesor emérito de la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid.

La fiesta será el próximo 4 de julio y en ella también habrá momento para agradecer y destacdar la labor de otras dos personalidades conocidas en la comarca. Una de ellas es el conocido viticultor y empresario de Cacabelos José Luis Prada, Prada a Tope. Cuenta el alcalde de Puente de Domingo Flórez que quiere reconocer en la fiesta a Prfada «por su apuesta u cariño» con la zona, y ponía como ejemplo que la miel que vende en sus numerosos establecimientos de cadena local y nacional está producida en la zona de Castroquilame, en el municipio de Puente. Y la tercera persona a la que también se le tributará un reconocimiento por su labor es a Manolo Macías, informador de este periódico de numerosos eventos por toda la comarca del Bierzo y la Cabrera, que ha cubierto buena parte de las fiestas de La Cabrera, relatando lo que en ellas acontecía.