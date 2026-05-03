La Diputación asfalta la carretera de acceso a Toral

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los vecinos de Toral de los Vados y su entorno que entraban o salían de la localidad por la carretera que da a la cementera Cosmos tienen en la actualidad ya ell vial asfaltado en condiciones y los numerosos baches del vial han pasado a la historia. La Diputación de León ha promovido las obras de reasfaltado de la carretera LE-5206, que también es denominada como la avenida Santalla de Oscos.

Los trabajos comenzaban a mediados del pasado mes, con el anuncio de cortes de tráfico para poder acometer el tratamiento bituminoso en condiciones. Hubo desvíos del intenso tráfico de camiones y cehículos en la zona, pero ya está todo resuelto con la nueva capa de rodadura ya echada. Ahora, en los próximos días se procederá al pintado final en un tramo de unos 450 metros de longitud.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, visitaba el año pasado el municipio de Toral de los Vados y las autoridades locales le plantearon precisamente esta obra.