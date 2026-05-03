Toral de Merayo celebró su popular fiesta rociera

Publicado por Manolo Macías Toral de Merayo Creado: Actualizado:

La localidad de Toral de Merayo, del municipio de Ponferrada, celebró este fin de semana su fiesta rociera. La Casa de Andalucía y la Asociación Vecnal El Castros fueron los encargados de organizar este evento, que cada año cuenta con numerosos asistentes. La fiesta comenzó con una paella acompañada de reubujitos y pescadito frito. Hubo bailes rocieros y canciones, además de la actuación del grupo los Taberneros, con sus canciones populares, seguido de baile. Ayer domingo hubo una misa rociera, acompañada de gran público con jinetes a caballo, con salida desde la ermita.