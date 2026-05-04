El equipo de gobierno de Ponferrada sostiene que avanza con la Ronda Sur

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno local en el Ayuntamiento de Ponferrada defiende que sigue dando «pasos firmes» para lograr las autorizaciones y la financiación necesaria para hacer realidad el ansiado proyecto de la Ronda Sur. De hecho, la concejala de Fomento, Lidia Coca, asegura que «ningún equipo ha dado pasos tan decididos como nosotros» y advierte que, ahora, la pelota está «en el tejado del Ministerio de Transportes y del Gobierno Central que es del mismo color político que el señor Ramón» dijo la también teniente alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada.

La edil, Lidia Coca, respondía así a las críticas de la oposición del PSOE que acusó al gobierno local de «vender humo» y generar «falsas expectativas» en relación a la Ronda Sur, llegando a denunciar la «parálisis del proyecto». «Igual el señor Ramón debería hablar con ellos, con el ministerio de Transportes que es de quien dependen las vías férreas» apostilló Coca.

Como es sabido, desde el Ayuntamiento de Ponferrada, con el actual equipo de gobierno del PP y los bercianistas de Coalición por el Bierzo han entablado contactos con el Ministerio de Fomento y con el ministro Óscar Puente para tratar de buscar una solución conjunta a cerrar el círculo de la Ronda Sur, que permita sacar el tráfico de la ciudad por la zona del río Sil y Boeza. Este lugar afecta al trazado ferroviario y se han barajado varias propuestas de solución, que ahora mantienen desde el consistorio, dado que confirman que no descartan abandonar el proyecto, que precisa una inversión millonaria.

Por otro lado, el equipo de gobierno local espera volver a llevar, al próximo pleno municipal, el nuevo reglamento para la organización de fiestas en barrios y pueblos del municipio después de que quedase sobre la mesa en la última sesión. El concejal de Fiestas, Carlos Cortina, confirma que las enmiendas presentadas por la oposición del PSOE se estudiarán y debatirán en la próxima comisión informativa del área con el fin de aprobar el texto cuanto antes.