Ponferrada celebra su Consejo de la Infancia con propuestas de los más pequeños

Morala y Rivas en el Consejo celebrado esta mañana en la Casa de Cultura de PonferradaL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Las ideas y sugerencias para mejorar Ponferrada se han puesto sobre la mesa en el Consejo de la Infancia y la Adolescencia, presidido por el alcalde Marco Morala. Ocho alumnos de distintos centros escolares participaron hoy en este consejo, que se celebra anualmente

Durante este pleno simbólico, en la Casa de la Cultura, los escolares expusieron ante el Ayuntamiento sus principales inquietudes y propuestas para contribuir a la mejora de la ciudad.

“Es un acto necesario e imprescindible, ya que es importante para cualquier político tener capacidad de escuchar y aprender de los demás”, señaló Morala, quien explicó que tomaría buena nota de todas las propuestas y reflexiones planteadas en “este ejercicio de sinceridad”.

El regidor destacó además que este consejo permite conocer aspectos que “muchas veces los ojos de los componentes del equipo de Gobierno no alcanzan a ver, pero que los niños y niñas sí son capaces de trasladarnos”.

En este sentido, insistió en la importancia de escuchar la voz de los más pequeños, a quienes definió como el futuro de la ciudad, subrayando el valor de “su formación, sus inquietudes y su inocencia”.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social y Familia, Alexandra Rivas, consideró que “es clave escuchar a los jóvenes y atender esas propuestas que llevan trabajando durante todo el año”.

Participaron varios centros escolares del municipioL. DE LA MATA