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El Consejo Comarcal del Bierzo imparte talleres de informática para mayores de 50 años

Un momento de la celebración de los talleres.

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Redacción
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El Consejo Comarcal del Bierzo, a través del programa ‘Territorio Azul, pone en marcha talleres de informática para mayores de 50 años que se desarrollarán en Toreno en colaboración con la Asociación Afammer (Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural). Se celebrarán los martes y jueves por la tarde entre el 19 de mayo y el 11 de junio, con ocho encuentros en los que las personas participantes podrán adquirir competencias digitales básicas para desenvolverse en el entorno tecnológico actual, rompiendo barreras generacionales y favoreciendo su autonomía personal.

Esta actividad se enmarca en el compromiso del Consejo Comarcal del Bierzo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, especialmente con el ODS 3 (Salud y bienestar) y el ODS 10 (Reducción de las desigualdades).

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