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La Térmica Cultural de Ponferrada proyecta este jueves Los otros Guernicas

Montaje que se podrá ver este sábado.

Montaje que se podrá ver este sábado.dl

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Redacción
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La Térmica Cultural de Ponferrada cierra este jueve su ciclo de Cine y Memoria Democrática con la proyección, a las 19 horas, de «Los otros Guernicas». Se trata de un documental que recorre la vida y obra del pintor Luis Quintanilla Isasi a través de testimonios de personalidades como Almudena Grandes o Woody Allen para abordar el impacto del exilio en la cultura española como consecuencia de la Guerra Civil y de la posterior dictadura.

También el sábado, el Auditorio Antracita acogerá la actuación de Os Monifaes, con su espectáculo »10 anos percorrendo os camiños», a partir de las 20.30 horas. El domingo, a las 12 horas, habrá el «Taller de astronomía».

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