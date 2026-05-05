Javier Ovalle: «Arganza no baja de población y convivimos con 15 nacionalidades»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Javier Ovalle fue ayer el protagonista del programa La Tertulia de La 8 Bierzo que presenta el jefe de informativos, Manuel Domínguez. En esta cita semanal, el alcalde de Arganza se sometió a las preguntas del delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Félix López, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

Crecimiento poblacional

«Arganza es de los pocos con crecimiento junto a Ponferrada y Molinaseca», precisó, y cifró en 808 los habitantes del municipio, en el que hay «15 nacionalidades» y donde se ha registrado un nacimiento reciente, hace dos meses. «Ya no bajar es un éxito». Para el alcalde de Coalición por el Bierzo, esto se debe a «visibilizar el municipio», además de su cercanía con Cacabelos, Ponferrada y el polígono industrial El Bayo, en Cubillos del Sil. «Tenemos que vender que en nuestro municipio se vive bien».

Vivienda

«Existe ese problema. Hay una zona urbanizable y estoy trabajando para que la gente venga porque aquí, como en otros municipios, es fundamental. Si la población disminuye, los servicios se paralizan; es una cadena, y lo que tenemos que garantizar es que la gente disponga de servicios».

Turismo

Para Javier Ovalle, el turismo es una «apuesta política» y, además del etnoturismo, se trabaja en rutas en bicicleta, generando sinergias con los municipios de Sancedo y Vega de Espinareda. «Los cuatro ayuntamientos (Arganza, Vega, Sancedo y Fabero) iremos a por una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miteco, y también optaremos al programa de proyectos estratégicos de la Junta de Castilla y León».

Iglesia

«Estamos insistiendo y creo que en junio se podrán iniciar las obras», precisó el alcalde sobre la reparación del techo de la iglesia de Santa María de la Asunción de Arganza, que se derrumbó en junio del año pasado. «No me lo tomo con tanta calma porque es un patrimonio del pueblo».

Energías renovables

«Siempre que afecte al viñedo no, porque no estamos preparados para convivir». «Hay zonas en las que se puede hacer y otras en las que no».

Incendios

«Si entra en Arganza, no vivimos por la masa forestal», y recordó que el incendio de Paradilla estuvo cerca. «Los caminos los tenemos limpios; estamos con nuestros medios para hacer lo que podamos. Necesitamos a las grandes administraciones para hacer cortafuegos de doce metros».

Tecnologías

«La fibra llega a los ocho pueblos y están trabajando para tener 5G en Magaz. Se va a instalar una torre que llegue a esa zona». También hizo mención a varios episodios que han tenido de cortes de cable, lo que calificó como «terrorismo contra las telecomunicaciones».

Relación con las administraciones

«A las grandes administraciones, como la Diputación de León y la Junta de Castilla y León, les gusta que te muevas, que vayas preparado y que lo que vayas a pedir lo lleves dominado». A su juicio, no ha habido diferencia por ser de otra formación política. «No he notado que por ser de Coalición te resten; hay que trabajar un poquito más».

Gobierno municipal

«En el municipio de Arganza es socialista y quedamos a doce votos del PSOE, lo que fue un hito histórico». En lo que se refiere a la reciente rotura del pacto con el PP, Ovalle reiteró que fue «por una pérdida de confianza motivada por unas acciones» y, como consecuencia, «tenemos que llegar a acuerdos plenarios con el PSOE, que hace una oposición responsable». En la actualidad, el presupuesto municipal está prorrogado y una de las causas radica en la falta de secretarios municipales —han tenido cuatro—, lo que «provoca un retraso bastante importante». «Los ayuntamientos dependen mucho de los secretarios, porque la firma es necesaria para las subvenciones».

Experiencia política

Ovalle, que gobierna por primera vez desde los comicios municipales de mayo de 2023, cree que «ser alcalde de donde has nacido, vives y trabajas es bueno siempre». Así, el regidor de Coalición por el Bierzo indica que es un papel de 24 horas al día durante los siete días de la semana. «Estoy sorprendido: ser alcalde es 24 horas. Soy cercano e intento atender a todo el mundo».

Cultura

A veces hacemos actividades culturales para que vean atractivo el municipio y que el pueblo esté vivo. También ensalzó los dos palacios que se encuentran en Arganza y Canedo.