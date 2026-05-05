Renovación catastral al viñedo del Bierzo

La expansión de nuevos viñedos está impulsando el desarrollo de este plan de renovación del Catastro adscrito a la DO Bierzo usando las nuevas tecnologías.l. de la mata

Los viñedos del Bierzo, desde hace tiempo en proceso de expansión con nuevas plantaciones, se someterán desde este mes de mayo a un nuevo proceso de modernización, con algo que se creía que estaba bien como es el asentamiento de las fincas en el Catastro, pero que ahora requiere ponerse al día en cuanto a extensión de cada parcela, el tipo de variedad vitícola que alberga y también incluso la atitularidad real de cada explotación. Con ello se espera disponer de datos más precisos e incorporarlos a los nuevos sistemas de registros oficiales.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo daba a conocer este lunes una serie de actuaciones previstas tras la reciente reunión informativa celebrada sobre el proceso de renovación catastral en el municipio de Toral de los Vados. Este proyecto está impulsado por la Junta de Castilla y León y tiene como objetivo adaptar la información catastral a la realidad actual del terreno, facilitando su integración con herramientas clave para el sector agrario como el Sigpac y Revi.

Experiencias similares desarrolladas en provincias como Soria y Burgos han contado con una alta aceptación por parte del sector vitivinícola y ahora se quiere abordar este tipo de mejoras en la zona del Bierzo.

La actuación comenzará en este mes de mayo en el polígono 1 de Toral de los Vados. Todo ello se enmarca en un primer bloque de trabajos que abarcan aproximadamente unas 800 hectáreas distribuidas por los municipios de Toral de los Vados, Villafranca del Bierzo y Cacabelos (el corazón histórico de la zona vitivinícola de la comarca berciana).

Posteriormente, y en función de los resultados, se prevé su extensión a otros polígonos y municipios de todo el Bierzo productivo. El proceso se desarrollará en tres fases. En primer lugar, se llevará a cabo una recopilación y análisis de la información existente en el Catastro. A continuación, se realizará un trabajo de campo mediante mediciones con GPS de precisión por parte de los técnicos de la empresa pública Tragsa. Acto seguido y para finalizar, se elaborará un nuevo parcelario ajustado a la realidad, que será trasladado a los sistemas oficiales. Una vez terminados los trabajos de campo y las mediciones de precisión, la información catastral quedará actualizada conforme a la realidad existente en el terreno. «De este modo, cada viticultor dispondrá de datos ajustados a su explotación, incluyendo la delimitación real de las parcelas, las variedades de viñedo implantadas y la correcta identificación de la titularidad de las mismas», indican desde el Consejo Regulador.

La actuación se centrará exclusivamente en parcelas de viñedo, si bien aquellas parcelas colindantes podrán verse también afectadas en su delimitación. Para facilitar el desarrollo del trabajo, se establecerá un calendario por zonas y se contactará con los propietarios y colindantes para concertar citas en campo. Asimismo, se habilitarán formularios para la recogida de datos de contacto y documentos de autorización para aquellos casos en los que los titulares no puedan acudir personalmente. Los cambios derivados de este trabajo se incorporarán de oficio al Catastro, Sigpac y Revi.